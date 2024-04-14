Валлийский «Рексем» оформил повышение в английском дивизионе второй сезон подряд

Валлийский ФК «Рексем» вышел в Лигу 1 (третий дивизион профессионального английского футбола) за два тура до завершения текущего сезона. Победа над «Форест Грин» со счётом 6:0 в домашнем матче 44-го тура Лиги 2 гарантировала находящимся на втором месте (82 очка в 44 матчах) «красным драконам» финиш в топ-3 турнирной таблицы и прямую путёвку в следующий дивизион. Текущий отрыв валлийцев от зоны плей-офф (четвёртого места) составил восемь очков.

Это повышение в классе стало для «Рексема» вторым подряд. В сезоне-2022/2023 старейший клуб Уэльса выступал в Национальной лиге (пятом по рангу дивизионе английского футбола), набрал 111 очков в 46 матчах и с отрывом в четыре очка от соперников стал победителем розыгрыша, завоевав единственный прямой билет в Лигу 2.

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