Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валлийский «Рексем» оформил повышение в английском дивизионе второй сезон подряд

Валлийский «Рексем» оформил повышение в английском дивизионе второй сезон подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Валлийский ФК «Рексем» вышел в Лигу 1 (третий дивизион профессионального английского футбола) за два тура до завершения текущего сезона. Победа над «Форест Грин» со счётом 6:0 в домашнем матче 44-го тура Лиги 2 гарантировала находящимся на втором месте (82 очка в 44 матчах) «красным драконам» финиш в топ-3 турнирной таблицы и прямую путёвку в следующий дивизион. Текущий отрыв валлийцев от зоны плей-офф (четвёртого места) составил восемь очков.

Это повышение в классе стало для «Рексема» вторым подряд. В сезоне-2022/2023 старейший клуб Уэльса выступал в Национальной лиге (пятом по рангу дивизионе английского футбола), набрал 111 очков в 46 матчах и с отрывом в четыре очка от соперников стал победителем розыгрыша, завоевав единственный прямой билет в Лигу 2.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Материалы по теме
Тен Хаг ушёл с пресс-конференции после вопроса о возможном худшем результате «МЮ» в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android