«Зачем держать Абаскаля?» Радимов раскритиковал «Спартак»

Бывший российский футболист Владислав Радимов раскритиковал московский «Спартак» за то, что руководство до сих пор не уволило главного тренера Гильермо Абаскаля. По его мнению, под руководством испанца красно-белым ничего не светит — в их игре нет никаких перемен в лучшую сторону. Радимов заявил, что «Спартак» доигрывает сезон.

«Чего вы хотите от «Спартака»? Я давно поспорил со всеми, что он не доработает до конца года. А зачем его держать? Сейчас они едут в Санкт‑Петербург на кубковый матч. Им что‑то светит? Нет.

В матче с «Динамо» качество игры было лучше, чем в матче с «Сочи»? Нет. Перемен никаких. В матче с «Сочи» никаких подвижек к лучшему. Они просто доигрывают сезон», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 13 апреля, «Спартак» проиграл последней команде РПЛ — «Сочи». Игра 24-го тура чемпионата России завершилась со счётом 1:0 в пользу южан.