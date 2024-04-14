Защитник ЦСКА Келлвен: Самошников удивил нас своим ударом, но ошибки Акинфеева не было
Поделиться
Бразильский защитник московского ЦСКА Келлвен поделился мнением о голе защитника столичного «Локомотива» Ильи Самошникова в ворота голкипера армейцев Игоря Акинфеева. В субботу, 13 апреля, команды сыграли вничью (3:3) в рамках 24-го тура РПЛ.
МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Самошников – 44' 1:1 Мусаев – 53' 2:1 Морозов – 55' 3:1 Фассон – 64' 3:2 Заболотный – 80' 3:3 Агапов – 87'
— Я пока не видел повтор гола Самошникова, но кажется, что ему очень повезло. Своим ударом он действительно удивил всю нашу команду и защиту в частности. Но мы не опустили руки, сражались и пытались отыгрываться.
— Была ли ошибка Игоря Акинфеева в этом эпизоде?
— Нет. В этом эпизоде не было индивидуальных ошибок, только общекомандная. Мы вместе ошибаемся и вместе добиваемся положительного результата, — сказал Келлвен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Комментарии
- 14 апреля 2024
-
11:15
-
11:15
-
11:04
-
11:00
-
10:47
-
10:46
-
10:40
-
10:35
-
10:26
-
10:25
-
10:17
-
10:16
-
10:08
-
10:08
-
10:00
-
09:55
-
09:50
-
09:42
-
09:40
-
09:31
-
09:25
-
09:22
-
09:20
-
09:14
-
09:07
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
07:37
-
06:35
-
06:07
-
05:45
-
05:44
-
05:35
-
05:30