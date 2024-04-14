Защитник ЦСКА Келлвен: Самошников удивил нас своим ударом, но ошибки Акинфеева не было

Бразильский защитник московского ЦСКА Келлвен поделился мнением о голе защитника столичного «Локомотива» Ильи Самошникова в ворота голкипера армейцев Игоря Акинфеева. В субботу, 13 апреля, команды сыграли вничью (3:3) в рамках 24-го тура РПЛ.

— Я пока не видел повтор гола Самошникова, но кажется, что ему очень повезло. Своим ударом он действительно удивил всю нашу команду и защиту в частности. Но мы не опустили руки, сражались и пытались отыгрываться.

— Была ли ошибка Игоря Акинфеева в этом эпизоде?

— Нет. В этом эпизоде не было индивидуальных ошибок, только общекомандная. Мы вместе ошибаемся и вместе добиваемся положительного результата, — сказал Келлвен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.