Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Келлвен: Самошников удивил нас своим ударом, но ошибки Акинфеева не было

Защитник ЦСКА Келлвен: Самошников удивил нас своим ударом, но ошибки Акинфеева не было
Комментарии

Бразильский защитник московского ЦСКА Келлвен поделился мнением о голе защитника столичного «Локомотива» Ильи Самошникова в ворота голкипера армейцев Игоря Акинфеева. В субботу, 13 апреля, команды сыграли вничью (3:3) в рамках 24-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Самошников – 44'     1:1 Мусаев – 53'     2:1 Морозов – 55'     3:1 Фассон – 64'     3:2 Заболотный – 80'     3:3 Агапов – 87'    

— Я пока не видел повтор гола Самошникова, но кажется, что ему очень повезло. Своим ударом он действительно удивил всю нашу команду и защиту в частности. Но мы не опустили руки, сражались и пытались отыгрываться.

— Была ли ошибка Игоря Акинфеева в этом эпизоде?

— Нет. В этом эпизоде не было индивидуальных ошибок, только общекомандная. Мы вместе ошибаемся и вместе добиваемся положительного результата, — сказал Келлвен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Акинфеев сыграл как новичок». Аршавин — о голе Самошникова в ворота ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android