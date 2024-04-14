Матч «Оренбург» — «Пари НН» пройдёт без использования системы VAR

Cегодня, 14 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и командой «Пари Нижний Новгород». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Российский футбольный союз сообщил, что матч будет сыгран без использования системы VAR в связи с проблемами, которые возникли из-за наводнения в Оренбургской области.

«Решение связано с техническими проблемами, которые возникли из-за паводка в Оренбургской области», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

После 22 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 23 очка и занимает 12-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ «Пари НН» заработал 28 очков и располагается на 10-й строчке.