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Матч «Оренбург» — «Пари НН» пройдёт без использования системы VAR

Матч «Оренбург» — «Пари НН» пройдёт без использования системы VAR
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Cегодня, 14 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и командой «Пари Нижний Новгород». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Российский футбольный союз сообщил, что матч будет сыгран без использования системы VAR в связи с проблемами, которые возникли из-за наводнения в Оренбургской области.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Решение связано с техническими проблемами, которые возникли из-за паводка в Оренбургской области», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

После 22 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 23 очка и занимает 12-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ «Пари НН» заработал 28 очков и располагается на 10-й строчке.

Турнирная таблица РПЛ
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