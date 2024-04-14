Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Некоторые мои игроки молоды и неопытны». Тен Хаг — о матче АПЛ с «Борнмутом»

«Некоторые мои игроки молоды и неопытны». Тен Хаг — о матче АПЛ с «Борнмутом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отметил самоотдачу своих игроков в минувшем матче 33-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:2).

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Соланке – 16'     1:1 Фернандеш – 31'     2:1 Клюйверт – 36'     2:2 Фернандеш – 65'    

«Игроки выложились на максимум. Но некоторые из них молоды и неопытны. Им сложно показывать высокий уровень в АПЛ матч за матчем. Да, это трудно, но они должны с этим справляться», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после 32 матчей нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 50 очков и занимает седьмое место. В следующем туре «красные дьяволы» сыграют с «Шеффилд Юнайтед». Эта встреча состоится 24 апреля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Тен Хаг ушёл с пресс-конференции после вопроса о возможном худшем результате «МЮ» в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android