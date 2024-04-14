«Некоторые мои игроки молоды и неопытны». Тен Хаг — о матче АПЛ с «Борнмутом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отметил самоотдачу своих игроков в минувшем матче 33-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:2).

«Игроки выложились на максимум. Но некоторые из них молоды и неопытны. Им сложно показывать высокий уровень в АПЛ матч за матчем. Да, это трудно, но они должны с этим справляться», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после 32 матчей нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 50 очков и занимает седьмое место. В следующем туре «красные дьяволы» сыграют с «Шеффилд Юнайтед». Эта встреча состоится 24 апреля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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