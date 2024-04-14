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Матвей Сафонов: 35 тысяч на игре с «Зенитом»? Жаль, нельзя сказать матом — это кайф

Матвей Сафонов: 35 тысяч на игре с «Зенитом»? Жаль, нельзя сказать матом — это кайф
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал высокую посещаемость матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар». Гости одержали победу со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 63'    
Удаления: Тормена – 90' / нет

«35 тысяч на игре с «Зенитом»? Жаль, нельзя сказать матом – это плохо. Я вынужден подбирать слова. Это просто огромный кайф. Кайф от того, что весь город был за нас. Мы ехали на стадион и видели, что все пробки в городе вели к стадиону. Это очень круто. Чувствуется, что город поддерживает нас», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 43 очка. «Зенит», в свою очередь, возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 47 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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