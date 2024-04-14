Матвей Сафонов: 35 тысяч на игре с «Зенитом»? Жаль, нельзя сказать матом — это кайф

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал высокую посещаемость матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар». Гости одержали победу со счётом 2:1.

«35 тысяч на игре с «Зенитом»? Жаль, нельзя сказать матом – это плохо. Я вынужден подбирать слова. Это просто огромный кайф. Кайф от того, что весь город был за нас. Мы ехали на стадион и видели, что все пробки в городе вели к стадиону. Это очень круто. Чувствуется, что город поддерживает нас», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 43 очка. «Зенит», в свою очередь, возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 47 очков.