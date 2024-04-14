Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Жирков: сегодня на пике своей карьеры я бы стоил пять рублей

Юрий Жирков: сегодня на пике своей карьеры я бы стоил пять рублей
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист лондонского «Челси» и санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков предположил, какая трансферная стоимость была бы у него на пике карьеры в нынешних реалиях.

«Мостовой сказал, что сегодня он бы стоил в районе € 100 млн? Я бы сегодня на пике своей карьеры стоил пять рублей», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

В общей сложности Юрий Жирков принял участие в 530 матчах во всех официальных турнирах за свою клубную карьеру, отметился 38 забитыми мячами и 103 результативными передачами. По версии авторитетного интернет-портала Transfermarkt, пиковая стоимость у Жиркова была в 2009 году, когда он выступал за московский ЦСКА, — € 20 млн.

Также Юрий Жирков провёл 105 матчей за сборную России по футболу, забил два гола и отдал 11 результативных передач.

Материалы по теме
Юрий Жирков: русский Мбаппе появится, если африканцы приедут в Россию и родят детей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android