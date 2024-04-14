Юрий Жирков: сегодня на пике своей карьеры я бы стоил пять рублей

Бывший футболист лондонского «Челси» и санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков предположил, какая трансферная стоимость была бы у него на пике карьеры в нынешних реалиях.

«Мостовой сказал, что сегодня он бы стоил в районе € 100 млн? Я бы сегодня на пике своей карьеры стоил пять рублей», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

В общей сложности Юрий Жирков принял участие в 530 матчах во всех официальных турнирах за свою клубную карьеру, отметился 38 забитыми мячами и 103 результативными передачами. По версии авторитетного интернет-портала Transfermarkt, пиковая стоимость у Жиркова была в 2009 году, когда он выступал за московский ЦСКА, — € 20 млн.

Также Юрий Жирков провёл 105 матчей за сборную России по футболу, забил два гола и отдал 11 результативных передач.