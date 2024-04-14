Тен Хаг: фанатам нужно набраться терпения, сейчас «Юнайтед» играет на своём уровне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался относительно нынешнего уровня игры, демонстрируемого «красными дьяволами».

«Болельщикам нужно быть терпеливыми? Это их дело, но это правда. Несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся, на текущий момент играем на своём уровне.

Мы можем играть очень хорошо и действительно на своём уровне, когда все выйдут на пик формы, но необходимо так выступать на протяжении всех 90 минут», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после 32 матчей нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 50 очков и занимает седьмое место. В следующем туре «красные дьяволы» сыграют с «Шеффилд Юнайтед». Эта встреча состоится 24 апреля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.