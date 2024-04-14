«Оренбург» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

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Сегодня, 14 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и «Пари Нижний Новгород». Команды сыграют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступит Павел Шадыханов. Матч начнётся в 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулёв, Перес, Томпсон, Михайлов, Вера, Флорентин, Обухов, Мансилья.

«Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Глущенков, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Ермаков, Майга, Боселли.

После 22 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 23 очка и занимает 12-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ «Пари НН» заработал 28 очков и располагается на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре нижегородская команда победила «Оренбург» со счётом 3:1. В составе «Пари НН» голами отметились Зе Турбо, Эдгар Севикян и Хуан Босельи. Единственный гол «Оренбурга» забил Матиас Перес.