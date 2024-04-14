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Отец Холанда: Рой Кин критикует, а Эрлинг по-прежнему лучший бомбардир АПЛ

Отец Холанда: Рой Кин критикует, а Эрлинг по-прежнему лучший бомбардир АПЛ
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Альф-Инге Холанд, являющийся отцом нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, ответил на критику экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Роя Кина, заявившего, что норвежский футболист похож на игрока уровня второй лиги.

«Когда вы обладаете таким опытом, как у Кина или у других экспертов, вы способны формировать другое мнение. Но, вероятно, они думают, что выступать с подобной критикой — это нормально. Однако команда побеждает, а Эрлинг по-прежнему лучший бомбардир [АПЛ], так что всё не так уж и плохо», — приводит слова Холанда Goal со ссылкой на Viaplay football.

Напомним, на текущий момент Холанд является лучшим бомбардиром чемпионата Англии с показателем в 20 забитых мячей. Его ближайший преследователь — нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс (18 голов).

Кин подверг подобной критике норвежского нападающего после матча 30-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (0:0).

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