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Болельщики «Краснодара» установили рекорд посещаемости стадиона на матче с «Зенитом»

Болельщики «Краснодара» установили рекорд посещаемости стадиона на матче с «Зенитом»
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В субботу, 13 апреля, состоялся матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар». Гости выиграли со счётом 2:1. На игре присутствовали 35 249 человек. Это новый рекорд посещаемости стадиона, сообщает пресс-служба «Краснодара».

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 63'    
Удаления: Тормена – 90' / нет

Предыдущий рекорд был установлен 14 марта 2019 года в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и испанской «Валенсией». Тогда игру посетили 35 074 человека. Команды сыграли вничью — 1:1, но по сумме двух встреч в четвертьфинал Лиги Европы вышла команда из Испании. В первом матче «Валенсия» одержала победу со счётом 2:1.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 43 очка. «Зенит», в свою очередь, возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 47 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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