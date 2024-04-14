Андрей Мостовой: Кассьерра вытащил игру с «Краснодаром». «Зенит» приблизился к чемпионству

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высоко оценил игру Матео Кассьерры в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 2:1. Также Мостовой заявил, что после этой победы «Зенит» приблизился к чемпионству.

«Думаю, Кассьерра молодец. Он вытащил игру для нас: и забил, и отдал, и создал нам моменты, мне и Артуру. Индивидуальные качества и морально‑волевые сыграли роль.

Мы приблизились к чемпионству. «Динамо» где‑то рядышком. К сожалению, бывают осечки, как недавно с «Крыльями». Так что скажу, что мы приблизились к чемпионству», — сказал Андрей Мостовой в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, благодаря победе над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ «Зенит» укрепил свои лидерские позиции, оторвавшись от «быков» на четыре очка.