Игорь Корнеев: Ивич станет точным попаданием для «Спартака»

Бывший футболист ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев ответил на вопрос, подошёл бы экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич на аналогичную должность в московский «Спартак».

«Это как раз один из тренеров, который брал титулы. И, кстати, Ивич в двух домашних играх ни разу не проигрывал «Зениту».

Ивич провёл сумасшедшую работу в плане обороны, в достижении результата. Это топовый вариант для клуба России и Европы в плане достижения результата. Это будет точное попадание для «Спартака», — приводит слова Корнеева «РБ Спорт».

Напомним, сербский специалист занимал должность главного тренера «Краснодара» с января 2023 года по 13 марта 2024 года, когда с ним был расторгнут контракт. Под его руководством «быки» сыграли в 48 матчах во всех турнирах, в которых 27 раз выиграли, 11 раз сыграли вничью и десять раз проиграли. На посту главного тренера «Краснодара» Ивича сменил российский специалист Мурад Мусаев.

После 23 матчей чемпионата России «быки» набрали 43 очка и занимают второе место.