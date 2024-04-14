Радимов: Мусаев не подготовил «Краснодар» ко второму тайму с «Зенитом»

Бывший российский футболист Владислав Радимов прокомментировал победу «Зенита» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. При этом «Зенит» проигрывал по ходу матча со счётом 0:1.

«Ты понимаешь, что играешь с «Зенитом». Этот соперник выйдет на второй тайм и не будет сидеть сзади и ждать твоей ошибки. Мне кажется, Мусаев в этом плане не был готов. Не «Краснодар» сам сел назад, а «Зенит» заставил его прижаться к воротам. В моментах с голами игроки «Зенита» получили много пространства, команда высокого уровня не должна такое пропускать», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые также возглавляют турнирную таблицу.