«Оренбург» — «Пари НН»: Марин укрепил преимущество хозяев

В эти минуты идёт матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступает Павел Шадыханов. На момент выхода новости счёт в матче 3:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 87-й минуте игрок «Оренбурга» Химми Марин укрепил преимущество своей команды.

Ранее, на третьей минуте, счёт в матче открыл нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов. На 43-й минуте крайний нападающий «Пари НН» Хуан Босельи сравнял счёт в матче.

На 51-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Арсена Адамова.

После 22 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 23 очка и занимает 12-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ «Пари НН» заработал 28 очков и располагается на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре нижегородская команда победила «Оренбург» со счётом 3:1. В составе «Пари НН» голами отметились Зе Турбо, Эдгар Севикян и Хуан Босельи. Единственный гол «Оренбурга» забил Матиас Перес.