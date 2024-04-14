Юрген Клопп: я никогда не считал себя великим тренером

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не считает себя великим тренером.

«Я никогда не считал себя великим тренером. Никогда, никогда в жизни. По сей день удивляюсь, что люди видят меня таким. Единственное, что важно, так это то, что болельщики «Ливерпуля» довольны тем, что мы сделали.

Мне не нужны сравнения с Арсеном Венгером или кем-то подобным. Это ничего не значит для меня. Я не хочу, чтобы на моём надгробии было написано «Вот один из самых успешных тренеров на планете». Нет, подобное не для меня. Я хочу, чтобы меня помнили как человека, который помогал людям в жизни», — приводит слова Клоппа AS.

Напомним, Клопп возглавляет мерсисайдцев с 2015 года. За этот период «Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу, Кубок Англии и два раза Кубок лиги.

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