Пальинья: для Бруну Фернандеша нормально кричать на поле, даже если его никто не трогал

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья высказался о хавбеке «Манчестер Юнайтед» и соотечественнике Бруну Фернандеше.

«Я помню, как мы играли с «Манчестер Юнайтед» в ноябре (матч 11-го тура чемпионата Англии, в котором манкунианцы победили со счётом 1:0. — Прим. «Чемпионата»). Тогда я получил жёлтую карточку. Я его не трогал, он просто кричал. Для него это нормально (улыбается)!

В следующей игре он сделал под меня подкат. Это не был фол, но я тоже закричал, потому что так делал он. Судья зафиксировал фол, но не показал ему жёлтую карточку. Я улыбнулся Бруну. Мы с ним друзья, так что всё в порядке.

У игроков сборной Португалии хорошие отношения даже за пределами поля. Мы поддерживаем связь и всегда разговариваем после игр в раздевалках», — приводит слова Пальиньи Daily Mail.