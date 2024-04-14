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На матче «Сочи» — «Спартак» были задержаны четыре человека

На матче «Сочи» — «Спартак» были задержаны четыре человека
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Четыре человека были задержаны на матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Спартаком». Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, на двоих любителей футбола составлены протоколы за то, что они прошли на стадион по билетам, которые оформлены на чужое имя. Нарушители — 18-летний житель Сочи Роман Б. и 48-летний краснодарец Валерий Ж.

Ещё два 17-летних молодых человека, Амир В. и Амир Г., были задержаны за то, что прорвались на поле по ходу второго тайма. На всех нарушителей составлены административные протоколы по статье 20.31 КоАП РФ.

Напомним, в субботу, 13 апреля, «Спартак» уступил «Сочи» со счётом 0:1. Победу южанам принёс гол марокканского защитника Яхъи Аттийят-аллаха.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Аттийят-аллах – 76'    
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