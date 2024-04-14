«Урал» — «Динамо»: Константин Тюкавин сравнял счёт
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В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и московским «Динамо». Встреча проводится на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Урал
Екатеринбург
2-й тайм
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Мишкич – 10' 1:1 Тюкавин – 34'
На 10-й минуте хорватский полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал Илья Ишков.
На 34-й минуте нападающий гостей Константин Тюкавин сравнял счёт — 1:1.
«Урал» находится на 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков в 22 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьем месте с 38 очками после аналогичного количества встреч.
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