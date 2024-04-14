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«Спартак» принял решение об увольнении Абаскаля

«Спартак» принял решение об увольнении Абаскаля
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Московский «Спартак» принял решение об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Владимир Слишкович. Об этом сообщил интернет-портал «РБ Спорт», источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию.

Напомним, московский «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 35 очков в 23 матчах.

35-летний Гильермо Абаскаль является главным тренером московского «Спартака» с лета 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми истекает в конце следующего сезона. Ранее в СМИ появлялась информация, что заменить Абаскаля в «Спартаке» может как российский, так и зарубежный специалист.

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