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«Арсенал» — «Астон Вилла»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:30

«Арсенал» — «Астон Вилла»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:30
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Сегодня, 14 апреля, состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Астон Вилла». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Дэвид Кут. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 31 матча в чемпионате Англии «Арсенал» заработал 71 очко и занимает второе место. В свою очередь, после 32 игр в английской Премьер-лиге «Астон Вилла» заработала 60 очков и расположилась на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 16-го тура чемпионата Англии. В том противостоянии «Астон Вилла» обыграла «Арсенал» со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил Джон Макгинн.

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