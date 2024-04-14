Дмитрий Губерниев: Черчесова в «Спартак»!

Известный российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака». Журналист хочет видеть экс-тренера сборной России Станислава Черчесова на этой должности.

«Черчесова в Спартак! Фиг ли тут думать!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Гильермо Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года, его контракт был рассчитан до лета 2025 года. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).

Ранее в СМИ ходили слухи, что возглавить «Спартак» после отставки Гильермо Абаскаля могут Станислав Черчесов, Владимир Ивич, Паскаль Янсен и ряд других известных специалистов.