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Губерниев отреагировал на отставку Абаскаля из «Спартака»

Губерниев отреагировал на отставку Абаскаля из «Спартака»
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Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на новость об отставке Гильермо Абаскаля с должности главного тренера московского «Спартака».

«Абаскаль уволен… Теперь главное для „Спартака“ не взять очередное недоразумение на пост главного тренера… Акционеры — верим!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года, его контракт был рассчитан до лета 2025 года. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).

Московский «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 35 очков в 23 матчах. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит» (47 очков).

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