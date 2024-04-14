Губерниев отреагировал на отставку Абаскаля из «Спартака»

Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на новость об отставке Гильермо Абаскаля с должности главного тренера московского «Спартака».

«Абаскаль уволен… Теперь главное для „Спартака“ не взять очередное недоразумение на пост главного тренера… Акционеры — верим!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года, его контракт был рассчитан до лета 2025 года. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).

Московский «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 35 очков в 23 матчах. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит» (47 очков).