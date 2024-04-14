Пальинья: если Аморим возглавит «Ливерпуль», то он обязательно понравится фанатам

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья отреагировал на слухи о возможном назначении его соотечественника Рубена Аморима на пост нового главного тренера «Ливерпуля».

«Если он подпишет контракт с «Ливерпулем», то не сомневаюсь, что он обязательно понравится фанатам. Верю, что это отличный вариант для замены Юргена Клоппа, хотя мы и не знаем, что произойдёт.

Нельзя в полной мере сравнивать «Спортинг» с таким клубом мирового уровня, как «Ливерпуль». Однако и в Португалии на тренера, борющегося за титулы, оказывается большое давление, так что он привык с этим справляться», — приводит слова Пальиньи Daily Mail.

Напомним, на данный момент Аморим является главным тренером «Спортинга». Ранее СМИ сообщали, что он — основной кандидат на замену немецкого специалиста Юргена Клоппа, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

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