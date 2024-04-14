Агент Жемалетдинова: Рифат хочет остаться в «Локомотиве». Скорее всего, так и будет

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, высказался о будущем своего клиента. По словам агента, Жемалетдинов хочет остаться в «Локомотиве» и, скорее всего, именно это и произойдёт.

«У Рифата есть желание остаться в «Локомотиве». Будем общаться по контракту ближе к концу сезона. Скорее всего, Жемалетдинов останется в клубе. Но если вдруг что, без команды он не останется», — сказал Вадим Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Рифат Жемалетдинов провёл в нынешнем сезоне за «Локомотив» 20 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в € 4 млн.