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Урал — Динамо 2:1, результат матча 24-го тура РПЛ 14 апреля 2024 года

«Динамо» неожиданно уступило «Уралу» в РПЛ, пропустив решающий мяч на 90+5-й минуте
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Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и московским «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Мишкич – 10'     1:1 Тюкавин – 34'     2:1 Каштанов – 90+5'    
Удаления: Каштанов – 90+6' / нет

На 10-й минуте хорватский полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал Илья Ишков. На 34-й минуте нападающий гостей Константин Тюкавин сравнял счёт. На 90+5-й минуте гол нападающего Алексея Каштанова принёс победу екатеринбуржцам. После этого Каштанов получил вторую жёлтую карточку из-за того, что на радостях сорвал футболку. «Урал» завершал матч в меньшинстве.

«Урал» находится на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 23 очка в 23 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьем месте с 38 очками после аналогичного количества встреч.

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