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Валерий Кечинов: как тренер Абаскаль ничего не дал «Спартаку»

Валерий Кечинов: как тренер Абаскаль ничего не дал «Спартаку»
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос о своей реакции на новость об увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

«Спокойно отреагировал, потому что всё к этому шло — отставка Абаскаля была вопросом времени. Его уволили бы по окончании сезона. Но, видимо, получилось так, что руководство клуба договорилось с новым тренером. Главное, чтобы в «Спартак» пришёл тот наставник, который дал бы команде развитие.

В случае с Абаскалем произошло другое — он пришёл в «Спартак» набираться опыта. Как тренер он ничего не дал «Спартаку», а для себя приобрёл опыт. Это печально», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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