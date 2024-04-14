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Глушаков: приглашать в «Спартак» нового тренера на последние игры сезона нелогично

Глушаков: приглашать в «Спартак» нового тренера на последние игры сезона нелогично
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Бывший центральный полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков, ныне выступающий за армянский «Урарту», дал совет бывшему клубу после новости об отставке Гильермо Абаскаля.

— Я бы дал доработать этот сезон помощнику Абаскаля, а о новом главном тренере думал бы перед началом следующего. Еврокубков нет, а выиграть чемпионство очень сложно. Надо определяться с коллективом, составом, а дальше — с тренером. И тут нужно очень хорошо покопаться, взять хорошего тренера и штаб, чтобы знать, каких футболистов покупать и [куда] двигаться дальше. Приглашать сейчас нового тренера на последние несколько игр нелогично и неправильно.

— Как отставка Абаскаля скажется на игроках?
— Игроки разные. Если у команды есть характер и игроки могут сплотиться сами — одно дело. Если нет — совершенно другое. Только время и результат покажут, возьмутся они за голову или нет. Я видел «Спартак» на сборах, когда был с «Ростовом». Нельзя так проигрывать — надо показывать желание и зубы. Важно, есть ли желание показывать результат или нет, — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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