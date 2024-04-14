Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич — об увольнении Абаскаля: нельзя приезжать тренироваться на «Спартаке»

Генич — об увольнении Абаскаля: нельзя приезжать тренироваться на «Спартаке»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака».

«В принципе, то, что ожидалось зимой, произошло сейчас. Но, мне кажется, ключевое — не то, что сейчас происходит со «Спартаком», а то, что произошло год назад, когда новое руководство «Спартака» во главе с Малышевым, Матыцыным заключило новый договор с Гильермо Абаскалем и наделило его колоссальным количеством полномочий и огромнейшим доверием.

Говорят, Абаскаль после этого слегка сошёл с ума. Поэтому, мне кажется, нельзя иностранного тренера наделять таким большим количеством возможностей. Абаскаль не справился с этим. Его отставка выглядит абсолютно логичной. Скажу так: нельзя приезжать тренироваться на «Спартаке», надо приезжать тренировать «Спартак», — сказал Генич в видео в телеграм-канале ушедшего из жизни журналиста Василия Уткина.

Материалы по теме
Червиченко: не думаю, что Абаскаль теперь где-то всплывёт, будет болтаться по вторым лигам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android