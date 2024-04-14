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Шишкин: у Абаскаля в «Спартаке» не получилось, как и у других иностранцев до него

Шишкин: у Абаскаля в «Спартаке» не получилось, как и у других иностранцев до него
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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

«Отставка Абаскаля давно напрашивалась — это был просто вопрос времени. Игра с «Сочи» была последним шагом к этому. Думаю, и самому Абаскалю, и руководству клуба уже не хотелось находиться в таком подвешенном состоянии. Всё закономерно. Но у меня был прогноз, что Абаскаль доработает до конца сезона.

О высоких местах в нынешнем сезоне команда уже не мечтает. Глобально придётся строить новую команду с новым тренером. Последние годы «Спартак» строился вокруг лидера команды — Квинси Промеса. Он действительно был лидером и приносил команде много пользы.

Абаскаль зашёл в наш чемпионат очень прагматично. Были результаты и рисунок игры, он хорошо себя зарекомендовал. Но потом начались какие-то эксперименты с составом, непонятные замены, началась шумиха с Джикией и Соболевым. Было много нефутбольных дел — это мешает команде и сказывается на микроклимате. Я соглашусь с тем, что Абаскаль много экспериментировал. Но в такой команде как «Спартак», результат нужен здесь и сейчас, а ни до каких экспериментов нет дела. У Абаскаля просто не получилось, как и у очередных до него иностранных тренеров. Ничего нового не вижу», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года, его контракт был рассчитан до лета 2025-го. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).

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