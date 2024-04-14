Игорь Корнеев назвал европейские чемпионаты, которые могут подойти Фёдору Чалову

Бывший футболист ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев оценил перспективы нападающего армейцев Фёдора Чалова уехать в Европу, а также назвал чемпионаты, в которых может оказаться форвард.

«Мы знаем, когда ментально все хорошо, он в порядке. Сейчас такой стабильности не было — переговоры и разговоры о будущем влияют на общее состояние игрока. Сейчас вроде разобрались, продлили контракт, но понятно, что скоро Чалов уйдет. Мусаев, которого взяли в ЦСКА, выглядит потрясающе, забивает, и это осложнило для Федора ситуацию. Он видит реальную конкуренцию — парень выходит, влияет на результат. Чалов выходит на замену мотивированным. Но если говорить о перспективе в Европе, это могут быть три чемпионата — Испания, Франция и Италия, где берут российских игроков. Если верная информация о четырёх миллионах (отступных), то для нового клуба Федора это как подарок», — приводит слова Чалова «РБ Спорт».

Фёдор Чалов – воспитанник академии армейского клуба. За основную команду красно-синих Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл за ЦСКА 252 матча, где забил 85 голов и отдал 43 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего российского форварда в € 12 млн.