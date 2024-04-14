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ЖФК «Зенит» разгромил «Краснодар», не пропустив в четвёртом матче подряд

Завершился матч 5-го тура женской Суперлиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Академия Газпром» в Санкт-Петербурге и завершилась крупной победой хозяек со счётом 3:0.

Счёт открыла польская полузащитница Габриэла Гживиньска на седьмой минуте. Нападающая сборной России Екатерина Пантюхина на 38-й минуте удвоила преимущество санкт-петербургской команды. Валерия Хохлова на 90+1-й минуте довела счёт до разгромного.

«Зенит» одержал четвёртую победу подряд, не пропустив ни одного мяча, и набрал 12 очков. Команда занимает второе место. «Краснодар» с тремя очками после четырёх игр занимает восьмое место.

В другом матче тура футболистки московского ЦСКА дома обыграли «Чертаново» со счётом 4:2.

В составе армейского клуба отличились представительница сборной России Надежда Смирнова, нигерийская нападающая Франциска Ордега, камерунская футболистка Габриэль Онгене и полузащитница Ксения Коваленко. Гостьи ответили точными ударами Олеси Березанской и Яны Свистуновой.