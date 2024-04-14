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ЖФК «Зенит» разгромил «Краснодар», не пропустив в четвёртом матче подряд

ЖФК «Зенит» разгромил «Краснодар», не пропустив в четвёртом матче подряд
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Завершился матч 5-го тура женской Суперлиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Академия Газпром» в Санкт-Петербурге и завершилась крупной победой хозяек со счётом 3:0.

Россия - Суперлига (ж) . 5-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Краснодар (ж)
Краснодар
1:0 Гживиньска – 7'     2:0 Пантюхина – 38'     3:0 Хохлова – 90+1'    

Счёт открыла польская полузащитница Габриэла Гживиньска на седьмой минуте. Нападающая сборной России Екатерина Пантюхина на 38-й минуте удвоила преимущество санкт-петербургской команды. Валерия Хохлова на 90+1-й минуте довела счёт до разгромного.

«Зенит» одержал четвёртую победу подряд, не пропустив ни одного мяча, и набрал 12 очков. Команда занимает второе место. «Краснодар» с тремя очками после четырёх игр занимает восьмое место.

В другом матче тура футболистки московского ЦСКА дома обыграли «Чертаново» со счётом 4:2.

Россия - Суперлига (ж) . 5-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
4 : 2
Чертаново (ж)
Москва
1:0 Смирнова – 3'     2:0 Онгене – 24'     3:0 Ордега – 47'     3:1 Березанская – 55'     3:2 Свистунова – 63'     4:2 Коваленко – 88'    

В составе армейского клуба отличились представительница сборной России Надежда Смирнова, нигерийская нападающая Франциска Ордега, камерунская футболистка Габриэль Онгене и полузащитница Ксения Коваленко. Гостьи ответили точными ударами Олеси Березанской и Яны Свистуновой.

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