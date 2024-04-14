Шишкин: игра с «Краснодаром» показала, что сегодня конкурентов у «Зенита» особо нет

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал победу «Зенита» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Я очень хотел посмотреть на качество игры в матче «Краснодар» — «Зенит», учитывая, что «Краснодар» играл в другой футбол, не футбол Ивича. Если говорить об игре, то «Краснодар» в первом тайме мне понравился — они навязывали свою игру и плясали от неё. Многие бы команды спокойно поджали лапки и пропустили ещё парочку, но «Зенит» — очень грамотная и опытная команда. «Зенит» сделал выводы в перерыве.

Многое решил гол Кассьерры, который он забил благодаря индивидуальному мастерству. Такие матчи, где команда на выезде переворачивает игру и берёт уверенно три очка… Вчерашняя игра показала, что сегодня у «Зенита» особо конкурентов нет», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 23 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.