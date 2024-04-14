Видео: фанаты «Байера» проводили команду на матч, который может стать чемпионским

Болельщики «Байера» встретили автобус с командой перед матчем 29-го тура немецкой Бундеслиги с «Вердером». В этой игре «Байер» может оформить себе чемпионский титул. Матч проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). «Байер» выигрывает со счётом 1:0.

На 25-й минуте нигерийский нападающий «Байера» Виктор Бонифасе реализовал пенальти — 1:0.

«Байер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2023/2024. Команда набрала 76 очков после 28 матчей. «Вердер» находится на 12-й строчке, заработав 31 очко. Для того, чтобы сегодня стать чемпионом Германии «Байеру» необходимо одержать победу.

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