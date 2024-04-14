«Локомотив» разгромил «Ростов» в 5-м туре женской Суперлиги

14 апреля завершился матч 5-го тура женской Суперлиги между «Ростовом» и московским «Локомотивом». Встреча прошла на стадионе «Локомотив» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анной Кошман. Игра началась в 17:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу «Локомотива».
В составе московской команды голами отметились Насиба Гасанова, Лаисса Оливейра и Анна Беломытцева, которая оформила дубль.
Это третья победа «Локомотива» в четырёх проведённых матчах. На данный момент москвички с девятью очками расположились на четвёртой строчке в турнирной таблице. «Ростов», который не набрал очков, занимает 11-е место.
Ранее 14 апреля завершились ещё несколько матчей 5-го тура женской Суперлиги. Их результаты представлены ниже:
«Спартак» – «Енисей» – 2:0
«Рязань-ВДВ» – «Звезда-2005» – 0:1
- 14 апреля 2024
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