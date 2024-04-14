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«Локомотив» разгромил «Ростов» в 5-м туре женской Суперлиги

«Локомотив» разгромил «Ростов» в 5-м туре женской Суперлиги
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14 апреля завершился матч 5-го тура женской Суперлиги между «Ростовом» и московским «Локомотивом». Встреча прошла на стадионе «Локомотив» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анной Кошман. Игра началась в 17:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу «Локомотива».

Россия - Суперлига (ж) . 5-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ростов (ж)
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 4
Локомотив (ж)
Москва
0:1 Гасанова – 2'     0:2 Оливейра – 39'     0:3 Беломытцева – 61'     0:4 Беломытцева – 63'    

В составе московской команды голами отметились Насиба Гасанова, Лаисса Оливейра и Анна Беломытцева, которая оформила дубль.

Это третья победа «Локомотива» в четырёх проведённых матчах. На данный момент москвички с девятью очками расположились на четвёртой строчке в турнирной таблице. «Ростов», который не набрал очков, занимает 11-е место.

Ранее 14 апреля завершились ещё несколько матчей 5-го тура женской Суперлиги. Их результаты представлены ниже:

«Спартак» – «Енисей» – 2:0

«Рязань-ВДВ» – «Звезда-2005» – 0:1

Таблица женской Суперлиги
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