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«Крылья Советов» — «Рубин»: главный тренер гостей Рахимов был удалён в перерыве

В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин». Игра проходит на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра выступает Роман Галимов. «Крылья Советов» выигрывают со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт на девятой минуте встречи открыл полузащитник хозяев Юрий Горшков.

В перерыве матча главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов получил красную карточку.

После 22 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 33 очка и занимают седьмое место. «Рубин» после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге заработал 32 очка и расположился на восьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре казанская команда победила «Крылья Советов» со счётом 2:1.