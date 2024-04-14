Карпин – об игре с «Факелом»: пофиг, как получалось. Главное, что получалось

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над воронежским «Факелом» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 14 апреля. Она прошла в Воронеже на стадионе «Центральный стадион профсоюзов». Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу ростовчан.

«Показалось, что в первом тайме «Ростов» был больше похож на себя, почему во втором тайме стало получаться, но по‑другому? Пофиг, как получалось. Главное, что получалось. В этом матче результат важнее содержания игры? Результат важнее во всех матчах. По содержанию мне вообще всё понравилось», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 23 матчей чемпионата России «Факел» набрал 26 очков и занимает 11-е место. После аналогичного количества игр в РПЛ «Ростов» заработал 34 очка и расположился на седьмой строчке.