Франко Камоцци назвал логичным увольнение Абаскаля из «Спартака»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мыслями об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского клуба.

«Увольнение Абаскаля из «Спартака» — это логичное решение», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года, в феврале 2023 года контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ. Сейчас «Спартак» занимает шестую строчку турнирной таблицы РПЛ.

14 апреля «Спартак» официально объявил об увольнении Абаскаля. Клуб поблагодарил специалиста за проделанную работу. Теперь исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» будет Владимир Слишкович. Он был помощником Абаскаля.