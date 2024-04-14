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Защитник «Ливерпуля» Робертсон прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Робертсон прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон после матча 33-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», который «красные» проиграли со счётом 0:1, высказался о чемпионской гонке в чемпионате.

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Эзе – 14'    

«У нас осталось шесть матчей Премьер-лиги, в четверг у нас игра в Лиге Европы, где мы должны оставить все силы. Эта команда никогда не перестанет бороться за титулы. Очень неприятно оказаться в том положении, в котором мы находимся сейчас, быть третьими и надеяться, что две другие команды потеряют свои очки. С этого момента мы больше не можем допускать осечек», — приводит слова Робертсона пресс-служба клуба.

После 32 матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 71 очко и занимает третье место. «Кристал Пэлас» после аналогичного количества матчей в английской Премьер-лиге заработал 33 очка и располагается на 14-й строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Манчестер Сити» (73). На втором месте находится «Арсенал» (71).

Турнирная таблица АПЛ
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