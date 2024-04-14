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Источник: Рахимов был удалён в перерыве матча за предложение тренеру «Крыльев» подраться

Источник: Рахимов был удалён в перерыве матча за предложение тренеру «Крыльев» подраться
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов был удален в перерыве матча чемпионата России с «Крыльями Советов» за то, что предложил тренеру самарцев Сергею Булатову подраться. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра игру обслуживал Роман Галимов. Хозяева одержали победу со счётом 2:0. Рулевой гостей Рашид Рахимов после перерыва не вышел со своей командой из раздевалки на второй тайм, получив в перерыве красную карточку.

После 23 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 36 очков и занимают шестое место. «Рубин» после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге заработал 32 очка и расположился на девятой строчке.

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