«Атлетик» упустил победу в концовке матча 31-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом»

Завершился матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Вильярреал». Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес» (Бильбао, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил АГильермо Куадра Фернандес. Матч закончился со счётом 1:1.

На 16-й минуте гости получили право пробить пенальти. Нападающий «Вильярреала» Херар Морено не смог реализовать его. На 45+1-й минуте матча был удалён полузащитник гостей Сантьяго Комесанья. На 66-й минуте забил полузащитник «Атлетика» Ойан Сансет. Ему ассистировал нападающий Горка Гурусета. На 90+5-й минуте матче полузащитник гостей Дани Парехо с пенальти сравнял счёт в матче.

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После 30 туров чемпионата Испании «Атлетик» набрал 57 очков и занимает пятое место. «Вильярреал» после аналогичного количества игр в Примере заработал 39 очков и занимает девятое место.

Также сегодня, 14 апреля, завершился ещё один матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Гранада» и «Алавес». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.