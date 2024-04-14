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«Атлетик» упустил победу в концовке матча 31-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом»

«Атлетик» упустил победу в концовке матча 31-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом»
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Завершился матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Вильярреал». Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес» (Бильбао, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил АГильермо Куадра Фернандес. Матч закончился со счётом 1:1.

Испания - Примера . 31-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Сансет – 66'     1:1 Парехо – 90+5'    
Удаления: нет / Комесанья – 46'

На 16-й минуте гости получили право пробить пенальти. Нападающий «Вильярреала» Херар Морено не смог реализовать его. На 45+1-й минуте матча был удалён полузащитник гостей Сантьяго Комесанья. На 66-й минуте забил полузащитник «Атлетика» Ойан Сансет. Ему ассистировал нападающий Горка Гурусета. На 90+5-й минуте матче полузащитник гостей Дани Парехо с пенальти сравнял счёт в матче.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После 30 туров чемпионата Испании «Атлетик» набрал 57 очков и занимает пятое место. «Вильярреал» после аналогичного количества игр в Примере заработал 39 очков и занимает девятое место.

Также сегодня, 14 апреля, завершился ещё один матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Гранада» и «Алавес». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

Испания - Примера . 31-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
2 : 0
Алавес
Витория
1:0 Узуни – 9'     2:0 Бое – 38'    
Турнирная таблица Ла Лиги
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