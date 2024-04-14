Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Казанский «Сокол» одержал первую победу во Второй лиге на фоне слухов о закрытии клуба

Казанский «Сокол» одержал первую победу во Второй лиге на фоне слухов о закрытии клуба
Комментарии

Сегодня, 14 апреля, состоялся матч 1-го тура в группе 4 дивизиона «Б» Второй лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород — 2» и казанский «Сокол». Команды играли на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде. «Сокол» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

Россия - LEON-Вторая лига Б . 1-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород-2
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Сокол К
Казань
0:1 Соломатин – 58'    

Единственный гол на счету нападающего «Сокола» Павла Соломатина. Он отличился на 58-й минуте. Это первая победа в истории клуба во Второй лиге.

Ранее появлялась информация, что казанский «Сокол» закроется, не сыграв ни одного матча. Сообщалось, что футболисты уже были поставлены в известность об этом решении. Позднее данные слухи были развеяны.

В следующем туре Второй лиги «Сокол» на выезде сыграет с «Амкар-Пермь» 19 апреля. Начало встречи — в 16:30 мск.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android