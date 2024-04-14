Казанский «Сокол» одержал первую победу во Второй лиге на фоне слухов о закрытии клуба

Сегодня, 14 апреля, состоялся матч 1-го тура в группе 4 дивизиона «Б» Второй лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород — 2» и казанский «Сокол». Команды играли на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде. «Сокол» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол на счету нападающего «Сокола» Павла Соломатина. Он отличился на 58-й минуте. Это первая победа в истории клуба во Второй лиге.

Ранее появлялась информация, что казанский «Сокол» закроется, не сыграв ни одного матча. Сообщалось, что футболисты уже были поставлены в известность об этом решении. Позднее данные слухи были развеяны.

В следующем туре Второй лиги «Сокол» на выезде сыграет с «Амкар-Пермь» 19 апреля. Начало встречи — в 16:30 мск.