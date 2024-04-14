Видео: Алонсо с пивом отмечает чемпионство «Байера»

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Появилось видео, как главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо отмечает вместе со своей командой досрочное чемпионство по итогам нынешнего сезона немецкой Бундеслиги.

14 апреля состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «Байер» одержал уверенную победу со счётом 5:0.

После сегодняшнего результата «Байер» набрал 79 очков после 29 матчей немецкой Бундеслиги. За пять туров до завершения турнира подопечные Хаби Алонсо гарантировали себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны.

День стал для леверкузенского коллектива историческим — «Байер» выиграл чемпионский титул впервые за 119-летнюю историю команды. Он стал 13-м клубом, выигравшим Бундеслигу.