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«Байер» установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в Бундеслиге

«Байер» установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в Бундеслиге
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Сегодня, 14 апреля, состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «Байер» одержал уверенную победу со счётом 5:0.Таким образом, «Байер» установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в Бундеслиге.

Германия - Бундеслига . 29-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
5 : 0
Вердер
Бремен
1:0 Бонифасе – 25'     2:0 Джака – 60'     3:0 Вирц – 68'     4:0 Вирц – 83'     5:0 Вирц – 90'    

Последний раз «Байер» проиграл «Бохуму» со счётом 0:4 27 мая 2023 года в заключительном туре Бундеслиги прошлого сезона. Леверкузенцы не проигрывают на протяжении 29 матчей Бундеслиги.

«Байер» набрал 79 очков после 29 матчей немецкой Бундеслиги. Ближайший преследователь команды из Леверкузена, которым является мюнхенская «Бавария», за аналогичное количество матчей набрал 63 очка и потерял даже математические шансы обойти «Байер». Что касается «Вердера», то он с 33 очками находится на 12-м месте.

Турнирная таблица Бундеслиги
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