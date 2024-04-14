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Романо подтвердил инсайд «Чемпионата», что Янсен — кандидат на пост тренера «Спартака»

Нидерландский специалист Паскаль Янсен является основным кандидатом на пост главного тренера московского «Спартака». Об этом в своих социальных сетях информирует журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что «Чемпионат» сообщил об этом ещё 8 апреля.

Сегодня, 14 апреля, «Спартак» официально объявил об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля. Теперь исполняющим обязанности главного тренера красно-белых будет Владимир Слишкович. Он был помощником Абаскаля.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года, в феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ.

«Спартак» после 23 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.