Романо подтвердил инсайд «Чемпионата», что Янсен — кандидат на пост тренера «Спартака»

Нидерландский специалист Паскаль Янсен является основным кандидатом на пост главного тренера московского «Спартака». Об этом в своих социальных сетях информирует журналист Фабрицио Романо.
Отметим, что «Чемпионат» сообщил об этом ещё 8 апреля.
Сегодня, 14 апреля, «Спартак» официально объявил об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля. Теперь исполняющим обязанности главного тренера красно-белых будет Владимир Слишкович. Он был помощником Абаскаля.
Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года, в феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ.
«Спартак» после 23 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.