Флориан Вирц установил уникальный рекорд в истории Бундеслиги

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц оформил хет-трик в матче Бундеслиги с «Вердером».

Вирц вышел на замену в начале второго тайма. Немец оформил хет-трик – он забил на 68-й, 83-й и 90-й минутах. Таким образом, хавбек стал первым футболистом в истории Бундеслиги с тремя голами в матче, гарантировавшему клубу чемпионство, сообщает Gracenote.

Напомним, 14 апреля состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия).«Байер» одержал уверенную победу со счётом 5:0.

«Байер» набрал 79 очков за 29 матчей немецкой Бундеслиги. Благодаря этому уже за пять туров до завершения турнира подопечные Хаби Алонсо гарантировали себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны.