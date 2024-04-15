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«Ходячая ошибка». Фанаты «Арсенала» обрушились с критикой на Зинченко после поражения

«Ходячая ошибка». Фанаты «Арсенала» обрушились с критикой на Зинченко после поражения
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Болельщики лондонского «Арсенала» отреагировали на поражение команды Микеля Артеты в матче 33-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:2). Больше всего хейта было в адрес украинского защитника Александра Зинченко. Фанаты писали свои комментарии под постом клуба с результатом матча в соцсети Х (ранее Twitter).

Raf: «Я просто хочу, чтобы Зинченко ушёл из моего клуба. Пожалуйста".
Eduardo Hagn: «Зинченко нужно исключить. Ходячая ошибка».
occultrealms: «Почему Зинченко получает минуты? Он 75% времени играет за соперника».
Jack Saishi: «К сожалению, из-за плохой игры Зинченко «Арсенал» сегодня не смог забить».
Мо: «Зинченко выглядит так, будто играет против нас».

На данный момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 71 очко. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстаёт на два очка. В активе Зинченко 25 игр АПЛ, один гол и два ассиста.

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