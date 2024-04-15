Михаил Мудрик поделился фото авто, стоимость $125 тысяч, на котором ездит по Лондону

Вингер сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик в собственных соцсетях поделился фотографией авто, на котором он ездит по столице Англии.

На фото продемонстрирован немецкий спортивный кроссовер Audi SQ8 последней модели.Стоимость такого авто оценивается примерно в $ 125 тысяч.

Фото: Соц. сети Михаила Мудрика

Мудрик за 33 встречи в составе «Челси» в нынешнем сезоне забил шесть голов и сделал два ассиста, а его соглашение с клубом действует до лета 2031 года.

Ранее была информация о том, что главный тренер Маурисио Почеттино и его помощники считают, что украинец прогрессирует недостаточными темпами, и разочарованы тем, какое влияние он оказывает на игру команды. Также сообщалось, что лондонцы готовы выйти на трансферный рынок за новым вингером.