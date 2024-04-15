Kicker поделилось информацией о будущем вингера «Баварии» Лероя Зане

Крайний нападающий «Баварии» Лерой Зане не покинет команду и намерен помочь клубу в будущем выиграть Лигу чемпионов. Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, переговоры о новом контракте между сторонами должны состояться в ближайшее время. Игроку нравится город, клуб, он чувствует себя комфортно и хотел бы остаться в Мюнхене. Ещё один заграничный опыт не исключён, но не является приоритетом. Новый главный тренер сыграет одну из ключевых ролей в вопросе будущего футболиста.

Напомним, в нынешнем сезоне 28-летний Лерой Зане провёл 38 матчей с учётом всех турниров, забил девять голов и сделал 13 результативных передач. Действующий контракт игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.

Материалы по теме «Бавария» связалась с агентом Зидана насчёт возможного подписания контракта — Marca

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте