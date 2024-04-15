Корнеев: игроки «Динамо» не готовы выигрывать. Многим из них, похоже, всё равно

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев прокомментировал поражение московского «Динамо» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Игра завершилась поражением бело голубых со счётом 1:2. Это уже третий подряд проигрыш «Динамо» в Российской Премьер-Лиге.

«Матч с «Уралом» показал, что «Динамо» вообще не готово. Игроки «Динамо» не готовы выигрывать. Многим, похоже, всё равно. По ментальной части там нет большого количества игроков, которые находятся в «Динамо», чтобы выигрывать титулы. Не получилось — ну не получилось. А получилось, значит, получилось.

Я думал, что «Динамо» с прекрасным тренером может зацепиться и создать давление. А сейчас понимаю, что остался только «Зенит», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Несмотря на три поражения подряд, «Динамо» сохраняет за собой третье место в турнирной таблице чемпионата страны, однако отставание от лидирующего «Зенита» увеличилось до девяти очков.